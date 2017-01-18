الإطاحة بلص يستوقف المركبات ويسلب أصحابها

أطاحت فرق البحث والتحري بشرطة محافظة الخرمة بشاب سعودي في العشرين من العمر درج على استيقاف المركبات التي يقودها وافدين على الطرق المؤدية للخرمة وسلب مامعهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح ومن ثم مغادرة الموقع.

الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي قال: بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٣٨ تلقت شرطة محافظة الخرمه عدداً من البلاغات تتضمن تعرض اشخاص للإعتداء وسلب مبلغ مالية منهم.

وأشار إلى أنه شُكل فريق أمني للقبض على الجاني، لافتاً إلى أنه تم ضبط المتهم بتلك القضايا وذلك بالتنسيق مع شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة، وأوقف لاستكمال الإجراءات الأولية معه تمهيداً لاحالته لجهة الاختصاص.