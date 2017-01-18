ضبط موقع يغش الدقيق ويزور تواريخ الصلاحية بحائل

ضبطت وزارة التجارة والإستثمار موقعاً عشوائياً في مدينة حائل يمارس الغش ويدار من قبل عمالة مخالفة تقوم بخلط مواد غذائية مع الدقيق وتسوقه “كدقيق فاخر” وتزور تواريخ الصلاحية.

وقالت الوزارة إن مختصيها قاموا بحجز 839 كيس دقيق خام وإغلاق الموقع، وتم استدعاء العاملين فيه وكفيلهم لإكمال الاجراءات النظامية بحقهم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الوزارة جولات تفتيشية في مختلف مناطق المملكة قادت إلى ضبط ومصادرة كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية المقلدة والمغشوشة، والتي يتم إعادة تعبئتها وتخزينها بهدف غش وخداع المستهلكين.

وأكدت الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع مقلدة أو مغشوشة.