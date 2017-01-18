مكافحة الاٍرهاب العراقية تستعيد القسم الشرقي من الموصل

أعلن قائد قوات مكافحة الاٍرهاب العراقية الأربعاء أن القوات العراقية باتت تسيطر على الجانب الشرقي من مدينة الموصل الذي استعادته من قبضة تنظيم داعش.

وحققت قوات النخبة العراقية خلال الأيام الماضية تقدماً مكنها من السيطرة على عدد من أحياء الجانب الشرقي في الموصل في إطار عملية واسعة لاستعادة السيطرة على المدينة التي تعد آخر أكبر معاقل الجهاديين في البلاد.

وأعلن الفريق طالب شغاتي خلال مؤتمر صحافي في بلدة برطلة الواقعة إلى الشرق من الموصل “تحرير (…) الضفة الشرقية” من نهر دجلة الذي يقسم مدينة الموصل إلى شطرين.

ويأتي إعلان تحرير الجانب الشرق بعد ثلاثة أشهر من انطلاق العملية في 17 تشرين الأول/أكتوبر لاستعادة السيطرة على الموصل ثاني مدن البلاد وآخر أكبر معاقل الجهاديين في العراق.