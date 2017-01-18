أدرجت المحكمة الجنائية في القاهرة نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة على قوائم المنظمات والشخصيات “الإرهابية”، بحسب ما أفاد محامية ومسؤول قضائي.

ويعد أبو تريكة (38 عاماً)، نجم النادي الأهلي السابق الذي اعتزل عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

كما برز على المستوى الأفريقي، لاسيما خلال الفترة التي هيمنت فيها مصر على كأس الأمم الأفريقية. وساهم بإحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين في 2006 و2008، وغاب عن لقب 2010 بسبب الإصابة.

وتتهم السلطات أبو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الأخوان المسلمين المحظورة، والتي صنفتها القاهرة في نهاية العام 2013 “منظمة إرهابية”.

وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات في 2015، تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الاٍرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

ولم يخف أبو تريكة في 2012 دعمه لمرشح الجماعة الرئيس السابق محمد مرسي الذي اطاح به الجيش بعد عام.

وخلف الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في سدة الحكم عام 2014 أحمد مرسي بعدما كان في عهده زير الدفاع.

وأعتبر محمد عثمان محامي أبو تريكة أن قرار محكمة الجنايات “مخالف للقانون”، لأنه “لم تصدر ضد أبو تريكه أي أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية ولم يتم استدعاؤه ومواجهته”.

ويعمل أبو تريكة حالياً كمحلل رياضي لصالح شبكة “بي أن سبورتس” القطرية.