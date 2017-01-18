جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل : الفحوصات البيطرية تحقق مصلحة الجميع

أكدت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل على ملاك الإبل الراغبين في إحضارها إلى موقع المهرجان لغرض البيع أو للمشاركة في فعاليات المهرجان بأن لا تكون الإبل مصابة بمرض أو بفطريات مضرة تحاشياً لانتشار الأمراض في المكان .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المهرجان الدكتور طلال بن خالد الطريفي : ” أن عدد زوار المهرجان والمستمتعين سيكون كبيراً وبالتالي فإن صحتهم مسؤولية الإدارة مثلما هي مسؤولية الجميع، وبالتالي اشترطت على أصحاب الإبل غير المشاركة في مسابقة فئات المزايين أن تكون مرقمة إلكترونياً من الفريق البيطري لوزارة البيئة والمياه والزراعة وسيتم الكشف عنها بواسطة الأجهزة الخاصة بهذا النوع من الرقمنة قبل دخولها موقع المهرجان ، كما أن فرق البيطرة ستقوم بعملية فحص ثان لهذه الإبل قبل بدء المهرجان بأسبوعين “.

ودعت إدارة المهرجان ملاك الإبل المشاركة في المزايين وغير المشاركة إلى عدم إزعاج السكان أو مضايقتهم أو الإضرار بمرافق الموقع عموماً ، كما دعت إلى تحقيق الصحة العامة بتحذير أصحابها من مخالطتها لأي قطيع آخر في مرحلة انتقال الإبل إلى منطقة المهرجان وموقعه ، وحثت الجميع إلى سرعة التسجيل من خلال موقع المهرجان.

وفي السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي للمهرجان :” إن تعدي أي مالك للإبل سواء ستشارك أو لن تشارك في المزايين على أي عضو من أعضاء الفرق الصحية سواء لفظيا أو بدنيا ـ لا سمح الله ـ في أي مرحلة من مراحل التهيئة الصحية للإبل أوبعد بدء مسابقة المزايين أو في حالة استبعاد الإبل المشتبه بصحتها سيعرض المعتدي للاستبعاد والحرمان من البيع الشخصي أو البيع في المزاد “.

وشدد على ضرورة تسجيل أسماء المرافقين والمخالطين للإبل من أسرة المالك أو القريبين له أو العاملين لديه .

ودعا الدكتور الطريفي إلى تسجيل أي عملية بيع أو شراء يقوم بها أي مالك لإبل أو مشتر منوهاً أن من أهم الشروط في عمليات البيع عدم التعامل النقدي المباشر.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بدعوة جميع الراغبين بجلب إبلهم إلى الاطلاع على الشروط كافة في موقع المهرجان www.mzayeen.com .

وأضاف : ” تؤكد إدارة المهرجان أن مثل هذه التنظيمات والضوابط لمصلحة الجميع ولتحقيق التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وتحقيق اشتراطات الأمن الصحي والمالي بما يحقق رسالته الوطنية بالشراكة مع المشاركين والجمهور الذين هم الركيزة الأولى لإنجاح المهرجان “.