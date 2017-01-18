إحباط بيع أكثر من 58 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة في جدة

كثفت بلدية الجنوب الفرعية بمحافظة جدة حملاتها على أسواق حراج الصواريخ جنوب جدة ورصد المراقبين العديد من المخالفات أثناء الجولة في نقاط بيع المواد الغذائية التي يتم عرضها.

وأتلفت 25 طناً من الأغذية منتهية الصلاحية وأزالت أكثر من 250بسطة عشوائية.

وبين رئيس بلدية الجنوب المهندس محمد الزهراني بأنه تم القيام بحملة مكثفة بإزالة وإتلاف كمية كبيرة تقدر بنحو 25 طن من الأغذية المنتهية الصلاحية وأدوات التجميل لأكثر من ٣٥٠ بسطة عشوائية.

وأكد أن المراقبين قاموا بتنظيف تلك المواقع ومصادرة عربات تحتوي على ٦ طن من الخضروات والفواكة من الباعة الجائلين المجهولين والمخالفين لانظمة الاقامة والعمل .

وأضاف: تم إتلاف ما يقدر بنحو ٢٨ طناً من الملابس المستعملة والتي يتم تداولها من قبل العمالة المخالفة وبشكل متكرر وإزالة العروض خارج المحلات لأكثر من ٢٠٠ محل بمنطقة أسواق حراج.