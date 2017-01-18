السجن والجلد عقوبة مشرفات تربويات في عسير

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة خميس مشيط، حكمًا يقضي بمعاقبة مشرفات تربويات في إدارة التعليم بمنطقة عسير، بالسجن والجلد؛ لاتهامهن قائدة تربوية بتهم كيدية بالتشكيك في ولائها الوطني ثبت عدم صحتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1432هـ؛ عندما حررت مشرفات تربويات محضرًا ضد إحدى القائدات شككن فيه بولائها الوطني، لتتقدم القائدة بشكوى إلى المحكمة الجزائية واستمرت مراجعات القضية 5 سنوات.

وأضافت أن الحكم صدر بعدم ثبوت ما نُسب إلى القائدة التربوية، وقررت المحكمة معاقبة المشرفة التي تولت كتابة المحضر بالسجن 6 أشهر وجلدها 120 جلدة، وعوقبت المشرفات اللاتي وقّعن على المحضر بالسجن شهرين و50 جلدة، وتسلم أطراف الدعوى نسخة من الحكم، وأفهمن أن لهن الحق في الاعتراض على الحكم خلال 30 يومًا.