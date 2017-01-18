“المهمات بعسير ” تضبط مجهولين يروجون لخمور ومخدرات

ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة عسير القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية الأفريقية بخميس مشيط يقومون بترويج الخمور، وضبطت بحوزتهم أربعة براميل مملوءة بمادة العرق المسكر، كما تم إلقاء القبض على ٢٤ من مجهولي الهويه من الجنسية الأفريقية.

وأوضح الناطق لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش أنها جاءت هذه النجاحات الأمنية بإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء ” صالح بن سليمان القرزعي”.

وأضاف الدباش : تم تمشيط بعض المواقع بآل عاصم حتى طريق آل يوسف وضبط ” ٣ ” براميل مملوءة بمادة العرق المسكر و ” ١٧ ” عبوة مملوءة بمادة العرق المسكر .

وأردف قائلا : ” تمكنت قوة المهمات والوجبات الخاصة من القبض على شخص من مروجي المخدرات والعرق المسكر من الجنسية الإفريقية بالسوده وضبط بحوزته عدد ” ٢٤ ” حبة كبتاجون وعدد ” ١٣ ” عبوة مملوء بمادة العرق المسكر .

وتابع الدباش : بقوله تم إلقاء القبض على شخصين من مجهولي الهوية من الجنسية الإفريقية ببني مالك وعثر بحوزتهم على عدد ” ٣٣ ” عبوة سعة ٥.١ لتر مملوءة بمادة العرق المسكر .

وقال : استطاعت القوة إلقاء القبض على شخصين من مروجي العرق المسكر بخميس مشيط وضبط بحوزتهم على عدد ” ٨٣ ” عبوة مملوء بمادة العرق المسكر .

كما قامت قوة المهمات أيضا بتمشيط بعض المواقع بمدينة أبها وضبط ” ٥ ” مصانع خمور ، داخلها عدد ” ٦ ” براميل سعة ٢٥٠ مل مملوء بمادة العرق المسكر ، وعدد ” ٤٣٨ ” عبوة سعة ٥’١ لتر مملوءة بمادة العرق المسكر .

وأردف الدباش: تم إلقاء القبض على شخص من مروجي المخدرات بمدينة ابها من مجهولي الهوية وضبط بحوزته عدد ” ١١ ” حبة كبتاجون، عدد ” ٢ ” قطعة حشيش ، عبوتين مملوءة بمادة العرق المسكر .

وتابع الناطق : تمكنت قوة المهمات من القبض على شخص من مجهولي الهوية من الجنسية الإفريقية ببني مالك وبحوزته ” ٤ ” حبات كبتاجون ، كما تم القيام بتمشيط قرى المقطاع تم ضبط ” ٢٥ ” عبوة مملوءة بمادة العرق المسكر، كما تم ضبط ” ١٧ ” عبوة مملوءة بمادة العرق المسكر بحي باحص بخميس مشيط .

وقال : تم القبض على شخص من مجهولي الهوية من الجنسية الإفريقية وضبط بحوزته على عدد ” ٢٢ ” عبوة مملوءة بالعرق المسكر ، وتم إلقاء القبض على ” ٢١ ” شخصاً من الجنسية الإفريقية وامرأة من مجهولي الهوية”.

وأضاف: اتخذت الإجراءات اللازمة وأحيل الأشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص .