“تعليم جازان” تحقق في حادثة إلقاء ” أثاث مدرسي” من سطح مدرسة بنات

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في بيان لها أنها تابعت ما تم تداوله عبر مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأثاث المدرسي يتم إلقاؤه بشكل غير مسؤول من سطح إحدى مدارس البنات بجازان .

وقال متحدثها الرسمي يحيى عطيف: إيمانًا بمبدأ الشفافية لإيضاح الحقائق للرأي العام فإن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تود أن نبين ما يلي:

أولاً: تم تصوير المقطع عصر أمس الثلاثاء الموافق 19 / 4 / 14388هـ بإحدى مدارس البنات بتعليم جازان وذلك أثناء تكليف إحدى المؤسسات بنقل بعض الأثاث التالف من المدرسة ومنه (14) طاولة ومقعداً دراسياً بسطح مبنى المدرسة مع تسليمه لإدارة مراقبة المخزون. ثانياً: تؤكد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان رفضها القاطع للأسلوب الذي انتهجته المؤسسة في نقل الأثاث وقد وجه المدير العام لتعليم بمنطقة جازان عيسى الحكمي بتشكيل لجنة للتحقيق والوقوف على جميع التفاصيل .