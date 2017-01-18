مقربة من ترامب تؤكد مشروع نقل السفارة الأميركية إلى القدس

أكدت مسؤولة أميركية اختارها دونالد ترامب لتكون سفيرة في الأمم المتحدة الأربعاء أن واشنطن تعتزم نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيـب إلى القدس، وهو مشروع ندد به وزير الخارجية المنتهية ولايته جون كيري.

وعينت نيكي هالي الحاكمة الجمهورية لولاية كارولاينا الشمالية منذ 2011 والتي تتحدر من مهاجرين هنديين ولا تزال مبتدئة في السياسة الخارجية، نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لتمثيل واشنطن لدى الأمم المتحدة خلفاً لسامنتا باور.

وعلى غرار كل المسؤولين الذين تم اختيارهم، لا يزال تعيينها يتطلب موافقة الكونغرس وقد مثلت الأربعاء أمام لجنته للشؤون الخارجية.

ورداً على سؤال عن وعد ترامب خلال حملته بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيـب إلى المدينة المذكورة حيث لواشنطن قنصلية في الشطر الغربي، قالت هالي “تماماً. هذا ليس فقط ما تريده اسرائيل بل ايضا ما قال هذا الكونغرس انه سيدعمه”.