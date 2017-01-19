تزداد أهمية مقالة الرأي التي تنشر في الصحف اليومية والأسبوعية أثناء الأزمات على وجه الخصوص، فعَرْضها يزيد والطلب عليها يقل، ليُصاب سعرها المجازي بما يُصاب به سعر كل سلعة زاد عرضها وقل عليها الطلب.

وهذا ما يعكس الانكماش المستمر والمتزايد في حجم القراء، الذين على كثرة ما يُكتب لهم، يقولون للكُتَّاب باستمرار: «اكتبوا حتى نقرأ لكم»! .

إنه قانون الحاجة الذي يفعل فعله أيضا في مقالة الرأي، فما يحتاج إليه القارئ ويبحث عنه في مقالة الرأي يَعْظُم ولا يتضاءل؛ لكن القارئ ما إن يقرأ مقالة حتى يستبد به شعور أنَّ حاجته لم تُلبَّ، ولم تُشبع، وأنها حاجة تنمو ولا تنقص، كالظمآن الذي يشرب من ماء بحرٍ متوهما أنه يرتوي، فإذا به يزداد عطشاً وحاجة إلى الماء.

وتَكْثُر أسباب عجز مقالة الرأي عن تلبية وإشباع حاجة معظم القراء، في عوالم الفكر والسياسة والثقافة، لكن أهمها هو أنَّ مقالات الرأي، تُنتَج وتُصنَع تلبيةً لحاجات الأقوياء والنافذين في عالم السلطة والمال، أي أنها تلك الحاجات التي يسعى الكاتب لتلبيتها حتى يعجز عن تلبية الحاجات المضادة، أي حاجات الغالبية العظمى من الناس المواطنين والقراء.

وهذا ليس بالأمر الذي يدهشني أو يحيرني، فـ«مقالة الرأي» في تاريخها، هي اتجاه فكري أو سياسي أو ثقافي يكتشف الأقوياء النافذون في عالم السلطة والمال أهميته وضرورته لخدمة مصالحهم، فيتسابقون على تغذيته ومدِّه بأسباب البقاء والنمو، فيسود كما يسودون هم، أي سيادة مصطنعة زائفة، مدججة بالسلاح مثخنة بجراح الآخرين و«اغترابهم»، بغض النظر عن القيم التي تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

إنما ما يدهشني ويحيرني هو الرداءة، فذوو المصالح الفئوية الضيقة، الأقوياء النافذون في عالم السلطة والمال، لا يستطيعون أن ينتجوا ويصنعوا من الكُتَّاب إلاَّ الكاتب الرديء، أي الكاتب الذي – بحسب المعايير المهنية والفكرية- لا يمكنه إلاَّ أن يكون رديئا في مقالته، وفي الرأي الذي يُضمِّنه إياها، وكأنَّ الرديء من الكُتَّاب، هو من يكتب وينشر مقالات الرأي لحاجة ومصلحة وضرورة شخصية!

وحتى يتصالح هذا الكاتب الرديء مع نفسه لا بد له من نشر وإشاعة ثقافة يظهر في مرآتها على أنه خير مَنْ يعرف مِنْ أين تؤكل الكتف، وبفضل مرآة الثقافة تلك التي تُريه صورته كما يُحِب، يرى العبقرية في كل ما يخرج من قلمه، فيستبد فيه الشعور بالعظمة حتى وإنْ نظرتْ الدنيا قاطبة إليه على أنه كاتب رديء!

مثل هؤلاء الكُتَّاب لا يمشون مشياً، ولا يقطعون المسافة خطوة خطوة، ولا يصعدون السلَّم درجة درجة، بل يقفزون قفزاً كما يمشي «الكنغر»، فما إن ينهوا الصف الأول أو الثاني من المرحلة الابتدائية في عالم الصحافة والكتابة والفكر، كي ينالوا درجة الدكتوراة، وتنهمر عليهم العروض وتُفتح في وجوههم كل الأبواب الموصدة، وتذلل من طريقهم إلى المجد والشهرة كل العقبات.

وليس بعيداً عن هؤلاء أن تصلهم «هوليوود» في عقر دارهم، فتلمع نجومهم في عزِّ الظهيرة، ويغادرون ما يشبه الكهوف والأكواخ إلى القصور مباشرة، فينقشون في واجهاتها عبارة «هذا من فضل ربي»، حيث إنهم من نَسْج وخَلْق قانون «مَلِّكه تَمْلُكه»؛ القانون الأفضل لاستنبات الأجنحة للعنزة، ولكنها تبقى عنزة وإن طارت!