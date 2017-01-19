حروف وأفكار
سحر بن علي
ليس من حسن الحظ أن تكون كاتباً
ليس من حسن الحظ أن تكون كاتباً.. الكتابة تبعث الحزن يا صديقي..!
تلك الكلمات كتبتها على صورة وحملتها في برنامج التواصل الاجتماعي «انستغرام» وكانت التعليقات ما بين مؤيد ومعارض وعلى الأغلب كانت نقطة الاختلاف هي أن الكتابة تبعث الراحة وليس الحزن.
الكاتب الذي ينغمس في الكتابة، الذي يكتب بأعصابه قبل عقله، بشريانه قبل قلبه، الكاتب الذي يكتب على «الكيبورد» كأنه يعزف على آلة البيانو بالشجن ذاته، يعرف ذلك الحزن، يتملكه ويمتلك حياته.
كيف لا يشعر بالحزن وهو يكتب عن الضحايا في الحروب، عن قتل الإنسانية، عن أطفال ماتت أحلامهم قبل أن يكبروا، كيف لا يتألم وهو يكتب عن أموات أحياء، لا يعرفون عن هذه الحياة سوى الطعام، ماتت ضمائرهم، ماتت أحاسيسهم، كيف لا يشعر بالحزن وهو يكتب محاولا إصلاح شيء ولو كان بسيطا من هذا العالم، والبشر هنا لا يهتمون بشيء سوى علبة المكياج وسيارة فاخرة.
والشاعر الذي يخلق من الكلمات قصيدة ساحرة، إنه يشعر بك وبحزنك، إنه يكتب بحزن يا صديقي، أو أنه يحاول أن ينتشلك من الحزن، أن يرسم في طريقك بيت شعر ممزوج بموسيقى شاعرية قبل أن تسقط أرضاً!
الكاتب الحقيقي لا يكتب ليتنفس بالكتابة وحسب، إنها أنانية فاضحة، إنه يكتب لك أيضاً ولهذا العالم السيئ الممتلئ بالحزن، إنه يكتب بحزن من أجلك ومن أجل هذا العالم.
لا تزعلين مني يا دكتوره سحر وانا عمك …
لاحظت كتاب كثيرين يتكلمون عن معاناتهم مع الكتابه ويشتكون للقاريء …؟
اولا لم يجبركم احد على الكتابه ..
ثانيا من يكتب عن معاناة الناس فلن يكون اكثر حزنا والما ممن لا يستطيع التعبير عن معاناته ومعاناة الاخرين مثل الكاتب ويكتمها في نفسه ..
ثالثا ليس كل الكتاب يحملون هم معاناة الناس فهناك مهرجون يكتبون اي كلام ولمصلحتهم بالذات ويتكبرون على عباد الله وتجدينهم قد اقفلوا عقولهم الا عن ما يصب في مصالحهم من التطبيل والمدح والتزلف والتقرب الى المسؤلين ….دون ان يساعدوا المسؤل في ايضاح اوجه القصور في اداءه وادارته ……ابتسمي
بلى..والله وبالله وتالله وأيم الله إنه لمن حسن حظ الكثير من الكتاب أن أصبحوا كتّاباً فقد أثروا بعد فقر واصبحوا من ذوي الجاه و-شاخوا بنا- بعد وضاعٍ اجتماعي .. الخ الخ !!