حديث الأطباء
حسن الخضيري
مدير ثلاثي الأبعاد
رسالة من مجهول ذيَّلها بالعبارة المشهورة: حلفتك بالله أن تكتبها وتجعلها صدقة لوالديك، فضلا انشر ولا تجعلها تقف عندك، وهذا ما فعلت والأجر على الله. في حفل العشاء قال المدير نكتة، فضحك جميع الموظفين إلا واحداً، فقال له المدير: يبدو أنك لم تفهم النكتة!؟ فرد الموظف: لا ولكنني استقلت بالأمس. وإن كانت من نسج الخيال، إلا أنها تصور واقع العلاقة الهشة والضعيفة بين عديد من المديرين ومن يديرون، وربما حملت في طياتها حقائق جمة عن حجم سخط الموظفين على مديريهم، خاصة إن لم يكن سعادته مؤهلاً لشغل المنصب لولا الدعم الذي صلب ظهره السقيم ومؤهلاته الهشة، فأصبح «من برا الله الله ومن داخل يعلم الله ثم العارفين ببواطن الأمور»، ولنقل «كان في جره وطلع لبره»، الطامة الكبرى أن تصفيق المنتفعين حليفه في الخطأ أكثر من الصواب، مما جعل من تسلطه على الموظفين وضرهم عدالة، وحنثه بالوعود ذكاء، وتدهور المؤسسة فناً إدارياً لا يجيده غيره، والشكر المتواصل لإدارته الفذة التي جعلت المؤسسة تترنح وهزيلة. على الجانب الآخر نرى بين الفينة والأخرى سكوت من يفترض بهم أن يحاسبوا المدير على تصرفاته مصحوباً بتهاون في إلزامه بما يلتزم به بقية الموظفين، فمن أعفى سعادته من التوقيع؟، من سمح له بالحضور كيفما يشاء ومتى شاء؟، وينصرف على هواه؟، بل ويتصرف وكأنه ورثٌ حباه الله به؟، من أعطاه الحق في خلق قوانين وأنظمة تجيز له، وتحرم على غيره؟، من جعل منه عضواً في 99 لجنة وغيره يخضع لتحقيق 999 لجنة؟، لماذا الانتدابات تُفصَّل له وتُضيَّق على غيره؟، البعد الثالث عندما يزاح من على الكرسي، وسأترك لكم أن تتخيلوا سعادته وتكتبوا حاله وتحمدوا الله.
البعد الثالث عندما يزاح من على الكرسي، وسأترك لكم أن تتخيلوا سعادته وتكتبوا حاله
حاله يرثى له
لاحبيب يوده ولا صديق يذكره
انتهت المصلحة
ابتعد الداعمون
اصبح وحيدا
وربما حتى المقربون جفوه
من أعفى سعادته من التوقيع؟،
من سمح له بالحضور كيفما يشاء ومتى شاء؟،
وينصرف على هواه؟،
بل ويتصرف وكأنه ورثٌ حباه الله به؟،
من أعطاه الحق في خلق قوانين وأنظمة تجيز له، وتحرم على غيره؟
من ومن ومن
لكن السؤال الاصعب من يجيب؟
انها طامة كبرى يتوارثها الاجيال دون ان تجد من يضح حدا لها
ام تحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله . انا باعارضك لاني من جماعة البعد الثالث والحمد لله . على فكرة المجتمع في كل ادارة هو الذي يخلق مدير بهذه الصورة ويلبسون المدير ثوب مزركش يرى نفسه فيه جميلا ثم يخلعه وقد ذهب بريقه واهترأ ليعود لثوبه القديم بعد ان صغر على مقاسه فتظهر عيوب خلقته الحقيقيه .. في غياب النظام الذي يحكم الكل يستأسد المدير ويعطي لنفسه الحق ان يتملك المكان والزمان والبشر ويديرهم بمعرفته فبين مجتهد بخطأ وبين مخطئ متعامي . المدير هو البطل والموظفين هم الكمبارس . هكذا يريد المخرج . اما انت ايها المؤلف العزيز فاحمد ربك انك لم تكن مديرا وانك فقط تدندن عن بعد والا لو كنت مديرا كان تقلبها…
صباحك سعيد يا مدير ذُو ٢ سينما رسالة من مجهول ليس صدقه حتي يتصدّق بها فالرسله شيئ اخر لذا اجزم أنّ ألكلام ألطاير في ألهوا ليس فيه اجر يذكر،، ما علينا تمشيا مع رغبتك يادكتور حسن وتجي صاحب ألرّساله التي وصلتك بدون عنوان لو وهذه لو ذات اللون والذيل الملولو، رميت بها كالحرباء فكثر من خلق الله يشبه الحرباء التي تتلون حسب الجو ألمحيط بها زمّا خوفاً او للأختفاد مؤقتّا اسمح لي بالقول،، أنّ صاحب الرّساله رمى بها فى ملعبك كأمتحان الثانويّه العامه حيث أنّه يكون او لا يكون أم أنّه يختبر ذكائك ويعمد الأسائه إليك بطريق مباشر وسيثبت كلامك هو إسم مستتر معناه أنت،، لو كنت همكانك لأهملتها او إعتذرت بالقول سامحنا ياصاحبى أنا لا أملك حلّ هذا ألأسلوب مرفوض، مرفوض للأسف ياولدي واشتريت رأسك كما يقال،،
اخر ألكلام :
لا ترْقى رسالة من مجهول او معروف الكتابه عن مشكل إداري لا ترثى إلي درجة صدقه او صدقه جاريه وشكراً د. حسن مع التحيه .
على فكرة .. مفردة مدير عند البنغاليين كلمة يجب أن لا يسر لسماعها ربعنا ..
فإن قال لك أحدهم “يا مدير” فقد تقول لو كنت تعرف مقصد القائل – (المدير أنت/ أنت المدير) وربما تضيف : حسّن ملافظك ..
اعتقد أنه يجب أن نبحث عن البعد الرابع حتى نستطيع وضع اليد على الجرح وتشخيص الحالة فالامور ليست بهذه السوداوية كما ظهرت في مقالك ولا أعلم لماذا نربط الانجازات بتوقيع مدير أو انتداب موظف او سن قوانين تنظيمية
لابد أن تتسع حدقة العين لترى الوضع بشمولية أكثر وليس من منظور ضيق يركز على توافه الامور ويبرز الاخطاء تحت مجهر الانتقاد ويتجاهل المنجزات
يارب يسعدك يا دكتور حسن
عودتنا على إبداعاتك
الله يرفع قدرك و يعلي شانك و ان يكفاك شر الاشرار