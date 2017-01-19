إشادات فلسطينية وغينية بمنظومة أعمال الحج

أشاد وزيران فلسطيني وغيني بالخدمات المقدَّمة من المملكة إلى ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين وزوار.

واستقبل وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد بنتن، في مكتبه في جدة أمس وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني رئيس وفد حج فلسطين، يوسف إدعيس، ووزير الشؤون الدينية في غينيا كوناكري رئيس الوفد الغيني، عبدالكريم جوباتي، في لقاءين منفصلين.

وثمَّن وزير الأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين المشاريع الكبيرة التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن، مقدماً شكر شعب وحكومة فلسطين إلى المملكة على دعمها الكبير. ونوه إدعيس بمستوى التنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية وبرامجها التقنية، مشيراً إلى فاعلية المسار الإلكتروني، الذي نفذته الوزارة، بعدما حقق نقلةً نوعيةً في الخدمات المقدمة للحجاج، وأتاح مزيداً من السلاسة والشفافية لوفود الرحمن قبل قدومهم إلى الأراضي المقدسة.

بدوره؛ أثنى وزير الشؤون الدينية الغيني على تميُّز ونجاح موسم حج العام الماضي.

وثمَّن الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى ضيوف الرحمن، معتبراً أن التعاون بين وزارة الحج والعمرة ومختلف الجهات الحكومية والأهلية في المملكة سيسهم في إنجاح موسم الحج المقبل. في غضون ذلك؛ واصلت اللجان العاملة في الملتقى العلمي الـ 17 الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ترتيباتها التنظيمية. ويُنظَّم الملتقى في شهر شعبان المقبل في المدينة المنورة.

وحث عميد المعهد ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، الدكتور حمزة غلمان، على بذل مزيدٍ من الجهد في الترتيبات اللازمة لإظهار الحدث بالمستوى الذي يليق بمكانة المملكة، خلال اجتماع عقده أمس مع رؤساء اللجان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٢) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)