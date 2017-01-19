إحباط تهريب 1.7 مليون حبة كبتاجون خلال 72 ساعة

ارتفع عدد حبوب الكبتاجون المخدرة التي أحبطت الجمارك تهريبها خلال 72 ساعة إلى مليون و764 ألفاً و666، بعدما أعلن جمرك البطحاء، أمس، إحباط تهريب 57 ألفاً و800 حبة كانت مخبَّأة داخل مركبة قادمة. وأوضح مدير عام الجمرك، عبدالرحمن المحنّا، أن تنفيذ الإجراءات الجمركية لإحدى المركبات أسفر عن العثور على 57 ألفاً و800 حبّة كبتاجون «كانت مخبّأة في الإطار الاحتياطي للمركبة. وذكر المحنّا، في تصريحٍ صحفي، أن «محاولة التهريب داخل الإطارات تُعدّ من الطرق المعروفة التي يلجأ المهربون إليها لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات»، مبيِّناً أن «الجمارك هيأت منذ فترةٍ طويلة جميع السبل التقنية، إضافةً إلى تنمية قدرات الكوادر البشرية، لكشف وضبط أي محاولة تهريب».

وكان جمرك منفذ سلوى أعلن، الثلاثاء، إحباطه تهريب 80 ألف حبة كبتاجون كانت مخبّأة داخل الإطار الاحتياطي لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة. والإثنين؛ أفاد جمرك ميناء ضباء بإحباطه محاولتين لتهريب مليون و626 ألفاً و866 حبة كبتاجون كانت مخبّأة داخل قوالب من «الصاج» في مقدّمة مقطورتي شاحنتي تبريد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٦) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)