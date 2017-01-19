«صناعي جدة» يُؤهِّل 333 متدرباً لسوق العمل

احتفل المعهد الصناعي الثانوي في محافظة جدة بتخريج 333 متدرباً في الفصل التدريبي الأول للعام 1437-1438 من المؤهلين لرفد سوق العمل في عديد من تخصصات الحاسب الآلي، والكهرباء الصناعية، وتشغيل الآلات، واللحام، والمحركات والمركبات، والطباعة والتصوير، وذلك برعاية مدير عام شؤون المتدربين في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس محمد عبدالكريم أبا حسين، ونائب مدير عام التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة سعيد الزبيدي، ومدير المعهد مسفر بدران، وبحضور وكلاء ومديري ورؤساء الأقسام التدريبية، وعدد من أولياء أمور المتدربين. وقال رئيس العلاقات في المعهد عيد مرعي الغامدي، إن الحفل شهد تكريم الشركات والمؤسسات المشاركة في ملتقى التوظيف بالمعهد، والشركات والمؤسسات المساهمة في استقطاب المتدربين بالتدريب التعاوني، والمتدربين المتفوقين من الخريجين في الأقسام التدريبية، وفريق الكشافة الحاصل على المركز الأول في مسابقة التفوق الكشفي لهذا العام التدريبي 1438 هـ، بالرياض، والمتدربين المشاركين في فعاليات المسابقة الوطنية للمهارات في دورتها الثانية التي ستقام في المعهد الثانوي الصناعي في الـ 25 من جمادى الأولى المقبل، والمتدربين المشاركين في توثيق المؤتمر الوطني بقسم التصوير في المعهد، والمدربين القائمين على حفل التخرج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)