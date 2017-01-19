«حادثة الشاورما» تعجِّل بتوسعة طوارئ مستشفى تربة العام

وجَّه مدير عام الشؤون الصحية في منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى جميل بلجون، مديرية الشؤون الصحية في الطائف بالبدء في توسعة الطوارئ العامة بمستشفى تربة العام (طوارئ الرجال، وطوارئ النساء)، وجرى التنسيق مع أحد المقاولين المتسلمين أحد المشاريع الهندسية للشؤون الصحية في محافظة الطائف، للبدء في التخطيط الهندسي وتنفيذ التوسعة خلال الأيام المقبلة.

وكان أهالي تربة جددوا مطالباتهم بتوسعة قسم الطوارئ والحوادث في المستشفى العام، بعد حادثة تسمم 175 شخصاً إثر تناولهم وجبة شاورما من أحد المطاعم، التي كشفت ضعفاً واضحاً على المستشفى بجميع أقسامه وممراته، للدرجة التي تحولت معها أسِرة أجهزة الأشعة لأسِرة للتنويم، لاسيما مع الزيادة السكانية في المحافظة، التي تلامس 100 ألف نسمة. وبيَّن المواطن محمد البقمي أن المستشفى الواقع على طريق الطائف تربة يعاني من ضعف الإمكانات، لافتاً إلى أن حادثة التسمم أظهرت العجز الواضح للمستشفى الذي اكتظت ممراته وغرف تنويمه وغرف الطوارئ بالمصابين، مما جعل المستشفى يحول كثيرين منهم إلى المراكز الصحية لإسعافهم. لافتاً إلى أن الشؤون الصحية في الطائف أسست طوارئ المستشفى بأربعة أسرَّة للرجال وستة للنساء فقط، على الرغم من تدفق المراجعين للمستشفى بشكل كبير على مدار الساعة.

وأضاف ذعار قعدان البقمي أن حادثة كحادثة تسمم 175 شخصاً، في ساعات محدودة، تبين حاجة طوارئ المستشفى للتوسع بشكل عاجل، لافتاً إلى أن الكوادر الطبية والفنية والإدارية في المستشفى أدت دورها على أكمل وجه، رغم ضعف الإمكانات. وطالب البقمي وزير الصحة بزيارة عاجلة للوقوف عن كثب على ضعف إمكانات المستشفى وإيجاد الحلول العاجلة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)