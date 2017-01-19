طلاب «تقنية الأحساء» يزورون جامعة الملك فيصل

زار وفد من قسم تقنية الحاسب الآلي في الكلية التقنية بالأحساء يضم 11 متدرباً، يرافقهم رئيس القسم المهندس محمد الشريدي، ومدرب الشبكات المهندس عبدالله العلوي، مركز المعلومات في جامعة الملك فيصل بالأحساء للتعرف على أحدث التقنيات في مجال الشبكات، وكان في استقبالهم سيف الشمري. وتعرَّف الوفد على قسم تخزين المعلومات وإدارة البيانات، وغرفة التحكم والخوادم، وإدارة المواقع، وكذلك إدارة قسم معلومات الطلاب، واطلع على مهام فريق العمل في المركز وعلاقتهم بالإدارات المختلفة في الجامعة لحل المشكلات التقنية، والشهادات الاحترافية التي يحملونها، وأهمية الحصول عليها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)