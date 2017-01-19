جامعة الفيصل تقدِّم محاضرات وورش عمل لنزلاء السجن

تعتزم وكالة جامعة الملك فيصل في الأحساء للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع (إدارة تطوير الشراكة المجتمعية) تقديم عدة محاضرات وورش عمل لنزلاء السجن في الأحساء، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الطرفين، وذلك بالتعاون مع كلية الآداب.

وأوضح المشرف على إدارة التطوير الدكتور مهنا الدلامي، أن البرنامج سيشتمل على محاضرتين هما: «أثر التوبة في مواجهة الفكر الضال»، وسيقدمها الدكتور سليمان القرعاوي، و»منهج القرآن الكريم في حل مشاكل المجتمع»، وسيقدمها الدكتور حاتم مزروعة، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان «التواصل الفعَّال»، سيقدمها الدكتور محمد كامل شرقاوي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)