برامج مشتركة بين «سياحة الأحساء» وروَّاد الكشافة

استقبل مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء خالد بن أحمد الفريدة، في مكتبه صباح أمس، وفداً كشفياً من مفوضية رواد كشافة الأحساء، يتقدمهم قائد المفوضية عبدالعزيز بن إبراهيم الخميس، وقائد البرامج مؤيد العبيد، وعدد من أعضاء المفوضية وهم سالم الحرير، سعد المسلم، عبدالرحمن الشهيب، عبدالله الهتلان، عادل الشامي، عبدالله العفاري، ومنسق اللقاء المرشد السياحي الرائد الكشفي إبراهيم العريفان.

وجاءت الزيارة ضمن خطة المفوضية للتواصل والتعاون بين المفوضية والجهات الحكومية والأهلية بما يحقق رؤية الوطن 2030 وتخدم أبناء هذا الوطن وزوارة. وبحث الوفد مع الفريدة سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة ومفوضية رواد كشافة الأحساء. وتناول الفريدة دور الهيئة في الأحساء وما تقدمه من خدمات لهذا الوطن من تفعيل للسياحة الداخلية وتجهيز وإعداد المواقع التراثية والسياحية واستثمارها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)