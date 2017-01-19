جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل تبحث إقرار ماجستير صحة البيئة

ناقشت 7 جهات حكومية في الشرقية بكلية الصحة العامة في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (جامعة الدمام سابقاً)، أمس، إدراج برنامج للماجستير في الصحة العامة ضمن خطة الكلية، وذلك بعد أن كشف استبيان عن حاجة المنطقة لمتخصصين في صحة البيئة، يجمعون بين دراسة الصحة الصناعية ودراسة الوبائيات وتلوث الهواء والصحة المهنية والميكروبيولوجي.

وضم الاجتماع مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية، وممثلين عن أرامكو السعودية والهيئة الملكية في الجبيل وينبع وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأمانة المنطقة الشرقية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وبحضور وكيل الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور غازي العتيبي، ورئيس قسم صحة البيئة الدكتور سعد الدهلوي، وخريجي قسم صحة البيئة.

وأكد الدكتور العتيبي أهمية مشاركة الجهات والقطاعات لبرامج الجامعة، ليكون هناك تكامل بين كافة الجهات في كل ما يختص بصحة البيئة، وكذلك الشراكة المجتمعية والبرامج الأخرى لترسيخ هذا الفكر، وارتباط برامج الجامعة الأكاديمية مع المستفيد.

وأضاف منسق البرنامج الدكتور خالد فكري، أن البرنامج جاء نظراً لحاجة المنطقة لمتخصصين في صحة البيئة، كما كشف ذلك استبيانٌ وُزع على أمانات المناطق وأرامكو السعودية والوزارات والشؤون الصحية والخدمة المدنية، لذا رأينا أن تكون هذه الدراسات في برنامج واحد وهو «ماجستير صحة البيئة» وستكون هناك قواعد لقبول طلابه، حيث سيدرس الطالب فيه 60 ساعة إجمالية، وبالتالي سيتخرج متخصصاً يخدم كافة القطاعات التي لها علاقة بصحة البيئة.

وزاد منسق قسم صحة البيئة في كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور محمود الشرقاوي، أن الاجتماع جاء لمناقشة إقرار برنامج الماجستير في صحة البيئة، مشيراً إلى أن الإعداد الأمثل للبرنامج لبى ثلاثة جوانب مهمة، هي المعايير العالمية المعتمدة في إقرار برامج الماجستير، وذلك بعد زيارة 9 جامعات عالمية مرموقة، وكذلك جرى استطلاع آراء خريجي القسم السابقين.

من جانبه، أشار الباحث العلمي بقسم صحة البيئة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بدر المسعري، إلى أن الكلية تحتوي على معامل مجهزة بأرقى المتطلبات، وهي معمل كيمياء البيئة، ومعمل أحياء الدقيقة البيئة، ومعمل تلوث الهواء والسلامة المهنية، ومعمل أبحاث البيئة المتقدم، وكل هذه المعامل تحتوي على أجهزة متقدمة في السلامة المعملية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)