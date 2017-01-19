معهد الإدارة في الشرقية يُدرِّب 200 قيادي

اختتم فرع معهد الإدارة العامة في المنطقة الشرقية الفصل التدريبي الأول للعام الحالي بتدريب 200 قيادي من مختلف القطاعات الحكومية في المنطقة من خلال انخراطهم في عشر حلقات تطبيقية.

وأشار مدير عام الفرع في المنطقة الدكتور محمد باجنيد، إلى حزمة من المحاور والأهداف التي تناولتها الحلقات، يأتي في مقدمتها تسليط الضوء على مواضيع القيادة الإدارية، والتخطيط الاستراتيجي والتفكير الإبداعي في حل المشكلات الإدارية، وصولاً لتنمية مهارات الاتصال الإداري وإدارة الوقت.

ولفت إلى أن المشاركين في الحلقات هم من موظفي المراتب (11، 12، 13) ومن في مستواهم الوظيفي في القطاعات الأخرى. لافتاً إلى أن الفرع يستعد لتنفيذ 8 حلقات تطبيقية أخرى في الفصل التدريبي الثاني.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)