مشعل بن بدر يبحث مع اللواء موث مشروع وبرامج التطوير في الحرس الوطني

استقبل وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس، مدير مشروع تطوير الحرس الوطني اللواء فرانك إم موث، والوفد المرافق له، حيث جرى تبادل الأحاديث الودية واستعراض المواضيع ذات العلاقة بتطوير ورفع الجاهزية لقوات الحرس الوطني للقطاع الشرقي. كما تم التطرق لبرامج التدريب والتطوير لكل ما يخدم القطاع الشرقي ومنسوبيه للوصول لأعلى درجات الاستعداد والجاهزية.

وقدَّم الوكيل التهنئة لمدير المشروع بمناسبة ترقيته لرتبته الجديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله بالمستقبل، مشيداً بما قام به طوال فترة عمله من جهود لتعزيز برامج التطوير والتدريب بين الوزارة والجيش الأمريكي في إطار ما يربط بينهما من تعاون مستمر.

ومن جهته، أشاد اللواء موث بجهود الحرس الوطني للقطاع الشرقي، وبالتطور والتقدم المستمر في كافة الجوانب، والاهتمام الكبير بمنسوبيه، مؤكداً استمرار الدعم لكل ما يخدم مصلحة وزارة الحرس الوطني بشكل عام، والقطاع الشرقي بشكل خاص.

حضر الاستقبال اللواء مساعد الوكيل للجهاز العسكري للقطاع الشرقي عيسى الرشيد العميد، ومدير عام مكتب وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي متعب بن تركي العطيشان.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)