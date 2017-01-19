وقَّعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع جمعية المكفوفين الخيرية «كفيف»، ويمثلها المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد الحواس، والمدير التنفيذي المكفوفين، وذلك في مقر المؤسسة بالرياض.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد الحواس، الذي وقَّع الاتفاقية مع مدير الجمعية الدكتور ناصر الموسى، أن الهدف من توقيع الاتفاقية هو التركيز على الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ برامج ومناشط وإيجاد حلول إبداعية للمشكلات الإنسانية.
وأضاف أن الاتفاقية تنص على التعاون فيما بين المؤسسة والجمعية في تقديم الخدمات التي تساعد في دعم الأمور التنموية الإنسانية والأعمال الخيرية من خلال تنفيذ البرامج والمناشط في مساعدة المحتاجين من المكفوفين، والمساهمة في توفير احتياجات المكفوفين الفقراء من الأجهزة الطبية ونحوها، وكذلك تدريب وتأهيل للمكفوفين، والمساهمة في رعاية الموهوبين من المكفوفين.
تعاوُن بين مؤسسة الأمير محمد بن فهد و«كفيف»
وقَّعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع جمعية المكفوفين الخيرية «كفيف»، ويمثلها المدير التنفيذي للمؤسسة أحمد الحواس، والمدير التنفيذي المكفوفين، وذلك في مقر المؤسسة بالرياض.
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