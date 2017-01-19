«بِر الأحساء» تمنح مستفيديها تأميناً طبياً مجانياً

وقَّعت جمعية البر في الأحساء وجمعية «كنف»، مساء أمس الأول، اتفاقية شراكة في «غرفة الأحساء» لتوفير العلاج والرعاية الصحية لأفراد الأسر التي فقدت مُعيلها، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة «البر» عبدالمحسن الجبر، ورئيس مجلس إدارة «كنف» محمد الفراج، ورئيس «غرفة الأحساء» صالح العفالق، وعدد من منسوبي الجمعيتين، ووجهاء الأحساء والإعلاميين.

وأوضح الجبر أن الجمعية حرصت على التعاون مع «كنف» للاستفادة من خبراتها في جانب تقديم الرعاية الصحية المجانية للأيتام والأرامل وأسر السجناء المسجلين في الجمعية من خلال التأمين الطبي. مضيفاً أن «كنف» قامت ببحث بيانات المستفيدين لديها من الأيتام كمرحلة أولى، واستوفت جميع بياناتهم، وبلغ عددهم 616 يتيماً وأمهاتهم، كما ستقوم الجمعية ببحث لبقية الأيتام المسجلين لديها. كما سيتم العمل على تسجيل الأرامل وأسر السجناء في المرحلة الأخيرة، بالإضافة إلى تسجيل الأيتام والأرامل وأسر السجناء في الجمعيات الخيرية الأخرى بالأحساء، وفق الاتفاقية المبرمة مع «كنف».

من جهة أخرى، قال الفراج إن الجمعية هي منظومة عمل خيري اجتماعي متكامل، أُسست باحترافية لخدمة شريحة محددة من شرائح المجتمع، وهي الأسر التي فقدت مُعيلها، وذلك بتوفير العلاج والرعاية الصحية لأفرادها، عن طريق توفير التأمين الطبي المجاني لها، مشيراً إلى أن «كنف» تسعى لتكامل مفهوم الرعاية الأسرية الشاملة في انسجام مع المسؤولية الاجتماعية للدولة والتنظيم مع الجمعيات الإنسانية الأخرى ذات الشأن، ونوَّه بالدعم الكبير الذي تلقاه الجمعية من قِبل أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٩-٠١-٢٠١٧)