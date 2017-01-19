“الأخبار” المصداقية والموضوعية في أخبار السعودية – هيئة الإذاعة والتلفزيون

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (٠٥) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-١٩)

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