حوار دبلوماسي “السيد/ عمرو موسى في لقاء خاص مع عبدالرحمن الطريري” – روتانا خليجية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٧٣) صفحة (١١) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-١٩)

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