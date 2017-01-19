قتلي مدنيين بسقوط قذيفة حوثية على مسعفين في تعز

سقط قرابة 13 مدنيًا بين قتيل وجريح، في هجوم ‏شنته المليشيات، استهدفت خلاله مسعفين في ‏محافظة تعز جنوب غرب اليمن.‏

وأكدت مصادر محلية يمنية في تصريح نشرته ‏اليوم وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قذيفة ‏أطلقتها المليشيات الانقلابية على مسعفين أوقعت ‏سبعة قتلى وستة جرحى.‏

وأوضحت المصادر أن المليشيات قصفت مدينة ‏النور في مدينة تعز، بقذيفة من أحد مواقعها في ‏المدينة، تسببت في سقوط جرحى من المدنيين، ‏مشيرة إلى قيام المليشيات بإطلاق قذيفة أخرى ‏مستهدفة المسعفين في الحي السكني، لتوقع الحادثة ‏قرابة 13 مدنيًا بين قتيل وجريح.‏