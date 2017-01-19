ختام التمرين البحري المختلط الفلك 2

تختتم صباح اليوم فعاليات التمرين، البحري المختلط الفلك 2 بين القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بقيادة الأسطول الغربي والقوات البحرية السودانية الشقيقة، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله السلطان بعرضٍ حي يتم من خلاله استخدام الذخيرة الحية لتنفيذ العديد من العمليات التي تحاكي الواقع.

وأوضح قائد الأسطول الغاربي وقائد التمرين اللواء البحري الركن يعيد بن محمد الزهراني، أن إقامة هذه التمارين تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية لكافة الوحدات المشاركة في هذا التمرين.

ونفَّذت القوات المختلطة، أمس الأربعاء، تمارين عدة بالذخيرة الحية في يومها الخامس.