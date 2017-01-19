قطع خطوط الإمداد عن ‏المليشيات الانقلابية في نهم ‏

أعلن الجيش اليمني إحكام قبضته مجددًا على سلسلة جبال النشمة المطلة على مديرية أرحب شمال شرق صنعاء.
وأكد مصدر عسكري مسؤول بالمنطقة العسكرية السابعة ومقر قيادتها المركزية في محافظة مأرب أن التقدم المحرز للجيش، من شأنه أن يقطع خطوط الإمداد لمليشيات الانقلابين في جبهة نهم.
وقال الجيش اليمني من جهة أخرى إن معاركه لتحرير منطقة ” ضبوعة ” التابعة لمنطقة نهم، مستمرة لليوم الثالث على التوالي، مبينًا أن وحداته المسنودة بالمقاومة الشعبية المقاتلة في الجبهة، تواصل تقدمها وسط اشتباكات عنيفة مع مليشيات الانقلابين.
وأوضح مصدر عسكري في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الليلة الماضية، أن مقاتلات التحالف العربي شنت تسع غارات جوية، استهدفت تعزيزات للمليشيات في نقيل ضبوعة، أسفرت عن تدمير أربعة أطقم ومدرعة.
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