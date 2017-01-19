الجيش اليمني يرصد فرار المليشيات الانقلابية من تعز

أكد الجيش الوطني في اليمن رصده حالات فرار جماعية لعناصر المليشيات وهروبهم من مدينة المخاء، الساحلية التابعة لمحافظة تعز، بعد اقتراب قواته المسنودة بالمقاومة الشعبية من المدينة.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني بمحور تعز العميد منصور الحساني في تصريح بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الليلة الماضية: ” إن عمليات الفرار الجماعة للمليشيات تركزت نحو مناطق يختل ومناطق ما قبل مدينة المخاء باتجاه الخوخة، وذلك بعد تعرضهم لضربات قاصمة وسقوط عدد كبير منهم تحت ضربات طيران التحالف وهجمات الجيش الوطني خلال الأيام الماضية”.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الوطني في محور تعز، أن طيران التحالف العربي ينفذ عمليات تمشيط للمناطق الواقعة بين الجديد ومدينة المخا استعدادًا لاستكمال تقدم قوات الجيش الوطني لمحور عدن ولحج بإسناد المقاومة الشعبية الجنوبية.
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