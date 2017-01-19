إحباط محاولتين لتهريب 54 ألف حبة مخدرة

تمكّن جمرك حالة عمار من إحباط محاولتين لتهريب كمية من الحبوب المخدرة، بلغ عددها 54.597 حبةً مخدرة، وذلك في عمليتين منفصلتين.

وأوضح مدير عام جمرك حالة عمار عبد العزيز النعيمة، أن المحاولة الأولى تم ضبطها، بعد قدوم المركبة إلى الجمرك، وعند قيام المراقب الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة، عثر على كمية من الحبوب بلغ عددها 53.647 حبةً مخبأة بداخل علب حلوى معدنية تحتوي على طبقتين، وتم وضع الحبوب في الطبقة السفلى لمحاولة التمويه.

وفي المحاولة الثانية تم العثور على كمية بلغ عددها 950 حبة بعد قدوم المركبة وبإنهاء إجراءاتها الجمركية، اشتبه المراقب الجمركي بالسائق ومرافقه وبتفتيشهم عثر على الحبوب المخدرة مخبأة داخل ملابس السائق الداخلية بعد تثبيتها بأماكن حساسة، مبينًا أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.