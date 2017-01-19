الإطاحة بمصنع خمور في الجبيل

نجحت شرطة المنطقة الشرقية في ضبط وافد آسيوي يروج ويصنع الخمر في إحدى مزارع محافظة الجبيل، بحسب ما أفادت به شرطة المنطقة في بيانٍ لها اليوم.

وقالت الشرطة: ” بناء لما توفر من معلومات مؤخراً عن قيام وافد آسيوي بترويج الخمور بمحافظة الجبيل ، تم بفضل الله القبض على الوافد من قبل قوة أمن الطرق بطريق الجبيل السريع، وعثر بحوزته على كمية من المواد المسكرة المعده للترويج قدرت بـ 360 عبوة .

وتابع: بالتحقق من مصدر تلك الخمور توصل الاستجواب الأولي مع المتهم عن تحديد موقع تصنيعها بإحدى المزارع بالمحافظة، وجرى مداهمة الموقع من قبل قوة خاصة بشرطة محافظة الجبيل حيث تمكن رجال الأمن من القبض على ثلاثة وافدين في العقد الرابع والخامس من العمر بالموقع وضبط المصنع المجهز لإعداد المادة المسكرة وكمية من الخمور قدرت بـ 15 جالون و1658 عبوة معبئة بالمادة المسكرة.

وذكر أنه تم تحريزها لاتخاذ اللازم حيالها؛ فيما تم ايقاف المتهمين لاستيفاء اجراءات جمع الاستدلال وتمهيداً لاحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.