“مكافحة المخدرات” تضبط 8 من جنسيات مختلفة

كشف الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” عن نجاح جمارك مكافحة المخدرات بالرياض في إلقاء القبض على خلية مكونة من ثمانية أشخاص (من جنسيات مختلفة) لتلقيهم 400 ألف حبة مخدرة محظورة.