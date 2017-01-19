“ولادة الأحساء” يستأصل أوراماً رحمية من أربعينية

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء في إجراء عملية جراحية معقدة لامرأة اربعينية تشتكي من غزارة الطمث وآلام أثناء الدورة الشهرية، والتي تستمر لمدة أطول من المعتاد.

المتحدث الرسمي لصحة الاحساء عبدالرحمن السدراني، قال في بيانٍ له إن الفحوصات بينت أن المريضة تعاني من أورام ليفية رحمية متعددة وبأحجام وأماكن مختلفة من الرحم أكبرها يبلغ حجمه 12x15x17 سم .

وأضاف أن العملية أجريت بمشاركة الفريق الطبي وتم استئصال ثلاثة أورام في عملية معقدة جداً نظراً لوجود التصاقات شديدة مع الأمعاء ، وبفضل الله سبحانه وتعالى تماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى بعد ستة أيام من إجراء العملية.