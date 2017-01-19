خطاب مسرب من الشرطة الفرنسية يحرض ضد المسلمين

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متابعاتالشرق أونلاين

فتحت المفوضية العامة للأمن الفرنسي تحقيقاً حول تهم تمييز عنصري موجهة لأفراد من شرطة الحدود، بعد تسريب خطاب يحرض على ممارسة العنف والتمييز العنصري ضد المسلمين.

وجاء في الخطاب: الإسلام سرطان أصاب أوروبا، والمسلمون هم الأورام.

 

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