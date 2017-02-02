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يعني نجّار على جزّار يا قلب لا تِحزن .
يعني نشر غسيل برّه ،، وتقطيع وأرمي ألعظام كمان برْه .
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يعني نجّار على جزّار يا قلب لا تِحزن .
يعني نشر غسيل برّه ،، وتقطيع وأرمي ألعظام كمان برْه .