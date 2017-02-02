مداولات
أسير الوسادة
عبدالله السهلي
فريق يلتحف السماء ويفترش الأرض ينتظر أي بادرة من مجتمع يفرض عليه دينه أن يمد إليهم يده وتوجب عليه إنسانيته ألا يتركهم للفقر فإنه بئس الضجيع، ولكن الفريق الآخر الذي يعشق قطن الوسادة ودفء الغطاء وبرودة المكان ويتفننون في الحديث عن توافه الأمور ولو طلبت منهم مشاركة في عملٍ تطوعيًّ لاتهموك بالمثالية ولخشعوا على أجهزتهم المحمولة خشوع العبد الصالح في صلاته، ونحن اليوم في أمسّ الحاجة لنشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع السعودي، فالمؤسسات التطوعية في أمريكا آلاف أضعاف المؤسسات التطوعية لدينا، ونحن أولى منهم حيث الشريعة، العادات، والتقاليد تحثنا على العمل التطوعي.
كم هو جميل أن تشهد الرؤية السعودية 2030 دعم وزيادة أعداد المتطوعين، ويجب أن تكون هناك جهة متخصصة فاعلة في العمل التطوعي تُنظّم وتُعنى بخدمة المتطوع والجهة المستفيدة من جهوده، فالمجتمع قادر على الارتقاء بالعمل التطوعي والإفاقة من الغيبوبة التي يعيشها، فالتطوع نهضة مجتمعية.
يقول ابن عطاء الله السكندري:
يا صاحِ هذا الرَّكبُ قد سار مسرعاً ونحن قعود ما الذي أنت صانع
أترضى بأن تبقى المُخلَّف بعدهم صريعَ الأماني والغرام ينازع
على نفسهِ فليبكِ من كان باكياً أيذهب وقت كان باللهو ضائع.
مقال جميل وانا من المؤيدين لنشر ثقافة العمل التطوعي وارى ايضا ان الشباب السعودي لديهم هذه البادرة الطيبة وشكرا
والله كلام صح لازم فيه جهة فيه عمل تطوعي على الاقل الشباب يتحرك بدل ماهو مقابل جواله وبس …
ما شاء الله تبارك الله
استمر يا حبيبي وباذن الله اكون
الداعم لك الاول والاخير
أسال الله لك التوفيق ياحبيبي عبدالله
استمر وأنهل من علوم الدين
لنفع دينك ووطنك
الموضوع مناسب في وقت مناسب
نسأل الله أن يعيننا على ان نكون متحابين ومتعاونين
موضوع مناسب في وقت نحن بأمس الحاجة له
موفق ومسدد أخي
بارك الله فيك يا عبدالله، استمر، فمقالاتك جزء من التطوع.
مبدع ورهيب وشاعر وكاتب هذا انت بكل اختصار اتمنى لك التوفيق في الدارين وان ترفع رأس والديك في الدنيا والآخرة
بارك الله فيك و نفع الله بك و زادك من فضله
ماشاء الله روعه الموضوع ياعبوووودي بارك الله فيك
سلمت الانامل ابو خليل موضوع جميييل يجب على كل الشباب العمل التطوعي ويفكونا من السنابات وضياع الوقت
طرحك الموضوع جميل ولكن كان يجب أن تتعمق اكثر في العمل التطوعي لأن المجتمع يجب ان يدرك اهميه هاذا العمل
أول خطوة في نشر العمل التطوعي هو تثقيف المجتمع من خلال المقالات و الندوات ليحمل هم العمل التطوعي و لذة العطاء أجمل من لذة الأخذ
مقال جميل بارك الله فيك أخي عبدالله
حبيبي عبدالله مقال جميل وتوقيته اجمل ونتمنى يلقى رعاية من الجهات المختصة
شكرا حبييي استمر ❤️
بارك الله فيك أخي عبدالله ،
انشاء جهات مؤسسسة تنظم العمل التطوعي أمر بالغ الأهمية ، فكما اضفت ” المؤسسات التطوعية في أميركا….” وهذا هو المحك
لو كانت أعمالنا التطوعية مؤسسية منظمة ومسجلة لسبقناهم في هذا الميدان
إلى الأمام
ما شاء الله تبارك الله .
قد أصبت موضع الداء ، ووفقت في تحديد دوائه ، وأسأل الله أن يعتمد ما اقترحت .
ما شاء الله ..
حبكة جميلة لموضوع مهم كهذا.
اهنئك