«ربيع حفر الباطن» يُنسي الكويتيين مهرجاناتهم

يشهد مهرجان الربيع والتراث في محافظة حفر الباطن توافدا منقطع النظير من العائلات الكويتية، للاستمتاع بالأجواء والفعاليات المتنوعة والأنشطة الترفيهية للمهرجان، فى الوقت التى تشهد فيه الكويت موسم المهرجانات السنوي «هلا فبراير»، الذي يصادف إجازة منتصف العام الدراسي في مدارسها.

وعبر عدد عن الكويتيين عن ارتياحهم بالوجود في حفر الباطن، ومتابعة فعاليات مهرجان الربيع، مشيرين إلى أن تنوع الأنشطة والفعاليات كان عامل جذب إضافياً.

وقال نجيب القحص إنه حضر مع جميع أفراد عائلته للاستمتاع بالأجواء الرائعة للمهرجان، الذي وصفه بالواعد نظرا لتميزه من حيث الترتيبات والتنظيم وتنوع الفعاليات.

وأضاف محمد الوقيان أنه حرص على القدوم مع عائلته إلى حفر الباطن، على الرغم من انطلاق موسم المهرجانات في الكويت، بعد أن سمع مهرجان الربيع والتراث وتميزه بكثير من الأنشطة.

وهنأ خالد العازمي القائمين على المهرجان، الذي سيستمر شهرا كاملا، على النجاح الكبير التى لمسه، ومن الانطباعات الجيدة التي تركها الزوار الكويتيين عن المهرجان خلال الحديث عنه في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا سيؤدي إلى قدوم الكثيرين لزيارة المحافظة والاستمتاع بالمهرجان.

أما فهد الوهيبي فقال إنه مدد عطلتهم التي قضوها في حفر الباطن، نزولا عن رغبة عائلته، التي حرصت على قضاء أطول وقت ممكن داخل أرض المهرجان.

ودعا سعد الظفيري مسؤولي المهرجان على إقامته بشكل سنوي، وهو الأمر الذي سيجعل كثيراً من الكويتيين، الذين كانوا يأتون بمفردهم، إلى اصطحاب عائلاتهم من أجل الاستمتاع بفعاليات المهرجان.

ولفت صافى العنزي إلى الخصوصية المتوفرة في المهرجان من حيث تخصيص أوقات للعائلات وأخرى للشباب، وهذا أمر غير متوفر في بقية المهرجانات الخليجية والعربية، وهو ما شده لحضور المهرجان رغم تميز الكويت بمهرجانها «هلا فبراير».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٧) صفحة (٥) بتاريخ (٠٢-٠٢-٢٠١٧)