حديث الأطباء
حسن الخضيري
إكرام الطبيب دفنه
وإن كنا نصف بعض أحوال الأطباء إلا أنه ينطبق على أوضاع العاملين الصحيين أجمعين!، لا أدرى ماذا بقي للطبيب غير بعض من كرامته، فراتبه بين عشية وضحاها تعرض لرجيم قسري قاس فقد معه كثيرا من البدلات والمميزات ناهيك عن بعض العلل والمشكلات التي صاحبت الرجيم من مطالبة الديانة وفقدان الثقة لدى البنوك والخوف من عدم السداد بسبب العجز، أحلامه في منزل صغير يستر أسرته ذهبت أدراج الرياح، قضاء إجازة سعيدة بصحبة العائلة تبخرت، الراحة لبضعة أيام تسبب خللاً في الدخل وبالتالي عواقب قد لا تحمد. الرسوم المطلوبة منه تزيد يوما بعد يوم، التأمين يحاسبه وكأنه من اخترع الأخطاء أو المسؤول عنها وربما وكيلها الحصري حول العالم، أما على مستوى الهيبة والكرامة فقد أصبح بعض زملاء المهنة عرضة للضرب والشتم في أقسام المستشفى، الممرات وغرف المرضى، والويل ثم الويل لو فكر (مجرد التفكير) بالرد فالمريض على حق دوماً، طبعا فكرة الحارس الشخصي (بودي قارد) غير واردة لأسباب قانونية ومادية. طرق الشكر التي ينتهجها بعض المرضى تختلف، وقد تخلف بعض الكسور والكدمات وربما العاهات، أما على الصعيد الإعلامي فحدث ولا حرج فقد أصبح أقصر طرق الشهرة لدى بعض هو الحديث عن الصحيين دونما رقيب أو حسيب، كيف لا وكل ما يحصل عليه الطبيب من حق أن فكر بالشكوى هو وعد بالأجر عند الله «فمن عفا وأصلح فأجره على الله»، أما شكوى المريض فمقبولة ويتم النظر فيها ويحال الطبيب للتحقيق ويحجز جوازه (غير السعودي) وسنوات المحاكم تطول. الداهية القاصمة صمت بعض القطاعات الصحية وعدم دفاعهم عن الزملاء والزميلات ولسان حالهم كمن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء.
الطب مهنة انسانية تتعامل مع الفرد في اضعف حالاته واكثرها بؤسا وياسا…
الطبيب هو البلسم والامل…بعد الله تعالى…..
تعامل بعض الاطباء مع المرض والمرضى وعدم المهنية والاحترافية في التعامل تفقد الطبيب هذه الصفة الجميلة التي يساعد فيها الناس وهم في اضعف حالاتهم…البعض يستاهل راتب كبير ….البعض يستاهل …الباب….. ابتسم
أخي عليان لك تحياتي ….المشكله ليست مع المريض المشكله من مرافقي المريض؟!!!..
لكن انا سمعت انه من اعتدى على طبيب يحكم عليه فورا بالسجن لمدة 5 سنوات كما هوالحال في أستراليا ……
لأن الاعتداء على موظف عام جزاءه السجن أما الدعوى من اي صاحب حق ليست باليد ولكن عن طريق النظام وتكون لها قنوات رسميه …… تحياتي
فصبر جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا
الحمدلله ما زلنا الاحسن لكن ينقصنا القناعة.
فالمعافاة بالبدن والأمن بالوطن وقوت يومك موجود فكأنما حيزة لك الدنيا هذا كلام رسولنا
أشكرك جدا على المقال حفظك الله. في الآونة الأخيرة لاحظت كثيرا هجمات صحفية على الأطباء و أوضح هجمتين كانتا من ملياردير يملك احد اكبر الجامعات الخاصة في البلد و التي يدفع فيها لابني الأكبر ٧٠ الف في السنة و لابني الأصغر ٧٠ الف ريال في السنة و لابنتي ايضا ٧٠ الف في السنة و كمان بنتي التانية و ما ذلك الا لعدم وجود اماكن الا في الخاص نظرا لاني غير سعودي و لكن العجيب المضحك ان ابنائي يتحدثون الانجليزية كما يتحدث أي سيناتور أمريكي و لكن مع ذلك اجبروا في كل مرة ان يدخلوا كورس اللغة الإنجليزية و ذلك لندفع حق كورس اللغة الإنجليزية و مع كل هذا الضرر لم يتحدث صحفي عن هذا الملياردير الشجع بينما يعطى لهذا الملياردير القلم ليتحدث عن الأطباء بقلم معوج المنطق . و أنا مهندس متخصص و والدي كان طبيبا و أخي محام مشهور جدا في بلدنا انا شخصيا لا أرى فرقا في إنسانية المهن بين الطبيب و المحام و المهندس فكل مهنة يمكن أن يعتمد عليها حياة الآخرين و يمكن ألا يعتمد عليها حياتهم و لكنني أظن أن الأطباء تم الصحك عليهم و استغلالهم من المجتمع باسم الانسانية ليجبروا على تقديم الخدمات بابخس ثمن. فأنا كمهندس حين أصمم منزلا فإنني أقوم بعمل إنساني…
اين شعارتكم بأن الطب مهنة انسانية .. اين ملائكة الرحمة؟ اين البلسم الشافي؟
لاتجعلون المادة هي كل همكم معشر الأطباء
ألا يكفيكم استثنائكم من خصم بدل السكن؟ واستنثاء بدلاتكم الأخرى للدراسة وتنظيم آلية صرفها؟
لايزال الطبيب هو الرقم الصعب في ميزانية الرواتب ومع هذا يتذمر
ولاتزال وزارة الصحة هي الرقم الأعلى في ميزانية الدولة ومع هذا ……… (الشكوى لله).
الأخ العزيز الناقد الفاقد ….فعلا فاقد للمعلومات ….هل تعلم أن الطبيب لايتخرج إلا بعد 7 سنوات ….
وهل تعلم أنه لايصبح أخصائي الابعد خمس سنوات يبقى طبيبا مقيما وخاضعا سنويا للاختبارات ويحتاج إلى الاطلاع على مراجع تعادل خمسة تخصصات من دارسي غير الطب ؟!..
وتطلع روحه قبل أن يمر من مستوى إلى مستوى آخر …
وهل تعلم أنه يبقى 3 سنوات أو أكثر حسب الشواغر ليصبح طبيبا استشاريا…..
وهل تعلم أنه معرض للعدوى ومعرض للخطر بين مئات الآلاف من الجراثيم التي أثبتتها دراسات عالميه في المستشفيات ؟!!!…
وهل تعلم أن الطبيب أكثر إخلاصا لوطنه …والا لهاجر وسيجد كل ما يتمناه ومن يرحب به وسيعطى أعلى الأجور ؟!!!!
يكفي الأطباء ما يواجهونه من أساءه وحتى الحسد لم يتركه البعض نحوهم…. البعض يقارن نفسه بقلة مجهوده الدراسي الذي نتيجته قلة راتبه طبعا ويقارن به مع أكرم وأهم مهنه بشريه؟!
لكل الأطباء تحياتي …
أبو عبدالله الاصلي ….
اعتقد هذه الصوره محصوره على الاطباء بالوزاره و بعض القطاع الخاص
و للحقيقه المشكله بازدياد
صباحكم جميل د حسن
لم يبق شيء ، ولكن الحمد لله تعالى على الستر والعافيه أما الفلوس تأتي وتذهب .
ماذا عن رواتب المتقاعدين التي أقعدها الهزال حتى عن التحدث عن حالها
والمرمطة في دهاليز التأمينات الاجتماعية .. موال ثاني
الشكرى لغير الله مذلة ياخوي حسن.
الله يكتب اجرك
و ان يجعل لك بكل حرف كتبته و نطقت به صدقة جاريه الى ان تقوم الساعه لك و لكل من تحب
أصبحت الحلول مستعصيه
هذا المرض منتشر بين جميع دول العالم
صباحك ورد دكتورنا الحبيب
الطبيب اذا تحول للعمل بالقطاع الخاص يحصل على مرتب كامل الدسم
واذا افتتح مركز خاص به فكانه افتتح مصنع كامل الدسم
والتامين يحميه من الاخطاء الطبيه
المسكين هو استاذ الجامعه مرتبه اتاه رجيم قاسي افقده من ٣٥- ٥٠ ٪ بين عشية وضحاها رغم ان مرتبه بدلات يفقدها عند التقاعد ولا يوجد لديه تامين لعلاج امراضه فضلاً عن بدل السكن
ربما لو كنا من فصيلة الجِمال …. لكان لنا مدافعون وحِظوه ..
صباحكم امل وذهب
بقي له الكثير
الامن والامان
ويشتغل ليل نهار
ويفكر في زمان
لما كان يشرب من الابار
وكان يغوص في الفنجان
اصبح يا خضيري لا يجيك الاعصار
نبحث عنك ونقول كان ياما كان
في جمس مكربن من زمان
ونقول كان جالس في هذا المكان
والطبيب كلاهما
لا ينفعان إن لم يكرما
فأصبر لدائك إن أهنت طبيبه
وأصبر لجهلك إن أهنت معلمًا
الله يكتب لكم الاجر والمثوبه في الدنيا والاخره ايها الاطباء الاشاوس انتم من ياخذ اكثر حسانات في الدنيا باعمالكم الجليليه
اكرام المخلص دفنة
في جميع التخصصات
قول على قول
ما تشوف يا دكتور/حسن إِنَّكَ كبَّرت الصبحه او زودتها حبتين كما يقال في الأمثال إللّي يقرأ كلامك سواء طبيب او غير طبيب يقول يا ساتر يا لطيف كل هذا يعاني منه الطبيب والكل لا يدري كم أنت مغبوط يا الطبيب لو بِتْ جائع مثلك مثل أخو صالحه (ألذيب )
آخر الكلام:
روح أحمد الله وبس غيري أنا ما تلاقي ،، الله يرحم الفنان فوزي محسون إلّلي غناها .