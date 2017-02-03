أكد وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «جنادرية 31» الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني؛ يجسد دعمه وتشجيعه كل ما يسهم في التواصل مع تراث الوطن الأصيل وثقافته وتقاليده؛ وحرصه الشديد على تكريم المبدعين من أبنائه.

وعد الوزير المهرجان، الذي افتُتِح أمس الأول، تظاهرةً ثقافيةً واجتماعيةً تتحدث عن الإرث التاريخي للوطن وماضي أجياله وما يشهده في وقته الحاضر من ازدهار وتطور في مختلف الجوانب.

ونوّه، في تصريحٍ أمس، بالجهود التي يبذلها وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، لإنجاح «الجنادرية» الذي أصبح حدثاً مهماً في تجسيد تراث المملكة إضافةً إلى ما يستقطبه من المثقفين والأدباء والمفكرين في العالمين العربي والإسلامي، فضلاً عن إبرازه التطور الذي تشهده المملكة في جميع مناحي الحياة.

إلى ذلك؛ رحّب الدكتور الطريفي بوزير الثقافة في جمهورية مصر العربية، الدكتور حلمي النمنم.

وأكد أن مشاركة مصر ضيف شرفٍ لـ «الجنادرية» هذا العام تعبّر عن ما تتميز به العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وما لمصر من إرث حضاري وثقافي عريق.

ونوّه الطريفي بما يشتمل عليه جناح جمهورية مصر العربية، الذي جاء تحت عنوان «الأصالة والمعاصرة»، من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية تتضمن محاضرات وندوات وفنوناً شعبية ومقتنيات تعبر عن الثقافة والتراث في مصر ومنجزاتها الحضارية والاقتصادية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٨) صفحة (٢) بتاريخ (٠٣-٠٢-٢٠١٧)