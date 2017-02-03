الراشد: سأبذل قصارى جهدي في سبيل خدمة الأمن

أبدى حمد بن خلف الراشد اعتزازه بالثقة السامية الكريمة، بمناسبة صدور أمر ملكي بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

ورفع شكره وامتنانه وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وتعهد الراشد ببذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكِلَ إليه من مهمة وفق توجيهات وإشراف وزير الداخلية وحرصه على بذل كافة الجهود بكل تفانٍ في سبيل خدمة أمن واستقرار هذا الوطن الكريم في ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٨) صفحة (٢) بتاريخ (٠٣-٠٢-٢٠١٧)