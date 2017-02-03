الرصاص والزرنيخ وراء التحذير من منتجَي كحلٍ

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجَي كحل لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ. يأتي ذلك بعدما جمع مختصو الهيئة وحلّلوا عيناتٍ من منتجات كحل العيون المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها.

وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجَين على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ تتجاوز الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية لمتطلبات السلامة في منتجات التجميل (GSO 1943). ونبّهت الهيئة، في بيانٍ لها أمس، إلى أن «التعرض لنسب عالية من الرصاص والزرنيخ يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك»، موضِّحةً «المنتجان من مؤسسة ماجد العطرجي، الأول كحل أحمر، والثاني كحل أسود».

ونصح البيان المستهلكين بعدم استخدام المنتجَين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما. فيما دعا منافذ البيع ومراكز التوزيع إلى إيقاف بيع المنتجَين وإرجاعهما إلى المورّدين، مطالباً مستوردي وموزعي المنتجَين بسحبهما من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافهما.

وشددت الهيئة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأكدت مخاطبتها الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجَين الخطيرَين من الأسواق ومنع دخولهما إلى المملكة.

من جهةٍ ثانية؛ أغلقت اللجنة الدائمة للأجهزة والمواد المشعة الطبية مستودعاً تابعاً لمنشأة أجهزة ومنتجات طبية في الرياض، بسبب مخالفته الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بنقل وتخزين المصادر المشعة الطبية.

وأفادت «الغذاء والدواء» بضبط اللجنة، المشكّلة من الهيئة ووزارة الداخلية، مصدراً مشعاً طبياً تم نقله وتخزينه قبل الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة وبما يخالف اشتراطات ومتطلبات الهيئة المتعلقة بنقل وتخزين المصادر المشعة الطبية.

وتحظُر الاشتراطات نهائياً تخزين هذه المصادر من قِبَل الجهات الناقلة والموردة وتقصُر ذلك على الجهة المستفيدة.

واتخذت اللجنة الدائمة الإجراءات النظامية وأغلقت المستودع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٨) صفحة (٧) بتاريخ (٠٣-٠٢-٢٠١٧)