أكدت وزارة الصحة سلامة اللقاحات والتطعيمات التي وفّرتها، ووصفتها بـ «مهمة جداً» للأطفال والكبار نافيةً ما تم تداوله عن أضرارها.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ أمس، أن «اللقاح المستخدم للتطعيم آمنٌ وفاعلٌ ويعطي حمايةً طويلة الأمد، حيث تم اعتماده واستخدامه عالمياً منذ أكثر من 40 سنة»، لافتةً إلى اعتماده من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ولجنة مواصفات الشراء الموحّد للأدوية والتطعيمات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار البيان إلى عدم وجود رابط بين اللقاحات ومتلازمة الموت المفاجئ للرضّع.

وجاء فيه: «هذه المتلازمة تحدث في رضّع سواءً تلقّوا اللقاحات أم لم يتلقوھا» في حين أن «احتمال الوفاة من الأمراض المعدية المستھدَفة بالتحصين أكثر بكثير من الوفيات الناجمة عن هذه المتلازمة».

وأبانت الوزارة أن «الأمراض المعدية والمستهدفة بالتحصين مثل شلل الأطفال والحصبة ستعود لو توقفت برامج التحصين».

وشرحت أن «الجراثيم المسبّبة لهذه الأمراض قادرة على التسبب في المرض بغض النظر عن مستوى النظافة الشخصية»، مؤكدةً: «اللقاحات آمنة، والآثار الجانبية لها إن وُجِدَت فھي بسيطة ومؤقتة، فالآثار الجانبية الشديدة للقاحات نادرة جداً وتخضع لرقابة صارمة محلياً ودولياً».

ورغم «الانخفاض الھائل في الإصابات بالأمراض المعدية المستھدَفة بالتحصين»؛ شددت الوزارة: «البكتيريا والفيروسات المسبّبة لھا لا تزال موجودةً في عددٍ من الدول، ومع سھولة السفر والتنقل؛ فإن عودة ھذه الأمراض واردةٌ إذا انخفض الالتزام باللقاحات»، متابعةً: «الدراسات أثبتت أن اللقاحات لا تُضعِف جھاز المناعة، لاسيما أن أجسامنا تتعرض يومياً إلى مئات المواد والمركبات المثيرة لجھاز المناعة، كما أنها تتعايش مع أعداد ھائلة من البكتيريا بشكل مستمر. وتحفيز جھاز المناعة باللقاحات لا يمثل أي زيادة تُذكَر على ذلك». في سياقٍ آخر؛ أعلنت «الصحة» أمس إصابة مواطنٍ في حفر الباطن بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي يُسبّبها فيروس كورونا، في حين لم تُرصَد وفيات أو حالات شفاء جديدة من المرض. وأفادت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، بإصابة مواطن (57 سنة) في حفر الباطن بالمتلازمة المعدية، واصفةً وضعه الصحي بـ «الحرج»، علماً أنه ليس من العاملين في القطاع الصحي. ومنذ ظهوره في المملكة قبل أكثر من 4 سنوات؛ أصاب «كورونا» 1550 شخصاً. وتماثَل للشفاء منهم 899 بما نسبته 58% من العدد الإجمالي، بينما تُوفِّيَ 643 (41.5%). ولا يزال 8 مصابين (0.5%) تحت المتابعة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٨) صفحة (٣) بتاريخ (٠٣-٠٢-٢٠١٧)