استشهاد عريفين إثر انفجار لغم وتبادل إطلاق نار مع الحوثيين

أعلن المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أمس، استشهاد العرّيفين في حرس الحدود يونس محمد علي أبو راسين ومحمد موسى حسن محزري.

وأفاد المتحدث الأمني، في تصريحٍ، بأن إحدى دوريات حرس الحدود التابعة لنقطة أمن حدودية متقدمة في منطقة جازان تعرضت لانفجار لغم أرضي أثناء تنفيذها مهامها فجر الخميس.

وأوضح المتحدث «نتج عنه (الانفجار) إصابة العريف في حرس الحدود/ يونس محمد علي أبو راسين، وانتقاله إلى رحمة الله بعد وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وقد تم على الفور تنفيذ الإجراءات الأمنية الوقائية اللازمة، والله ولي التوفيق».

وفي تصريحٍ آخر؛ قال المتحدث الأمني «عند الساعة السادسة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 4/ 5/ 1438هـ؛ تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة في منطقة جازان للاستهداف بإطلاق نار كثيف وعشوائي عبر الحدود من قِبَل عناصر حوثية مما اقتضى الرد على مصادر إطلاق النار بالمثل والسيطرة على الموقف بمساندة القوات البرية. وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد العريف في حرس الحدود/ محمد موسى حسن محزري تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء. والله ولي التوفيق».

وفي محافظة الدرب في جازان؛ أدّى جموع المصلّين في الجامع الكبير صلاة الميت على شهيد الواجب يونس أبو راسين.

وتقدّم المصلين عليه المحافظ، حسن بن عبدالله أبو شرحة، ومساعد قائد حرس الحدود في المنطقة، اللواء ناصر بن مرزوق المطيري.

وقدّم أبو شرحة نيابةً عن أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، التعازي إلى ذوي الشهيد، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

من جانبهم؛ عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن الدين والوطن، سائلين الله أن يحفظ للوطن أمنه واستقراره.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٨) صفحة (٢) بتاريخ (٠٣-٠٢-٢٠١٧)