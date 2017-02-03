تمديد معرض «زيتون الجوف».. أسبوعاً

وجَّه أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، بتمديد معرض الزيتون لمدة أسبوع، تجاوباً مع طلب المزارعين، فيما سيغلق المهرجان أبوابة اليوم.

وبين رئيس اللجنة العليا للمهرجان المهندس عجب القحطاني، أن المهرجان سيغلق فعالياته ومعارضه اليوم عدا معرض الزيتون، وسيقام الحفل الختامي بعد المغرب بمسرح المهرجان، كما سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز لزيت الزيتون والزيتون، وسيُعلن الفائزون بمسابقة التصوير الضوئي والفن التشكيلي.

وأشار القحطاني إلى أن أمير منطقة الجوف وجَّه بتمديد معرض الزيتون استجابة لطلب المزارعين ليتمكنوا من تسويق ما تبقى لديهم من منتجات، حيث يستمر لمدة أسبوع من اليوم.

وكان القحطاني تفقد المهرجان المقام بمركز الأمير عبدالإله الحضاري، اطلع من خلاله على الأجنحة المشاركة متفقداً المعارض والأجنحة. والتقى عدداً من مزارعي الزيتون المشاركين مقدماً لهم التهنئة بنجاح انطلاقة النسخة العاشرة للمهرجان، ومؤكداً على دورهم الأساس في تعزيز حضور المنتج وتطوير المهرجان، فيما تلقى الشكر من المزارعين على الجهود التي توليها أمانة المنطقة للمهرجان وتنظيمه كل عام وتطوير الفعاليات فيه.

ووجَّه خلال الجولة بتلافي أي ملاحظات ومعوقات تواجه المزارعين في المعرض المخصص لهم إضافة لرصد الملاحظات الخاصة بالمعارض المشاركة والعمل على دراسة المعوقات لتفاديها في النسخ القادمة من المهرجان، كما زار القحطاني الأجنحة الحكومية بمعرضها الخاص والتقى بعض منسوبيها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٨) صفحة (٦) بتاريخ (٠٣-٠٢-٢٠١٧)