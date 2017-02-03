رصد 19 مخالفة في مرافق الإيواء السياحي بالقصيم

رصد فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة القصيم 19 مخالفة خلال حملة رقابية شاملة استهدف فيها 80 منشآة إيواء في مدينة بريدة ومحافظات المنطقة، للتأكد من نظاميتها وجاهزيتها للمستفيدين من خدماتها خلال إجازة منتصف العام الدراسي. وأوضح مدير عام فرع الهيئة في القصيم إبراهيم المشيقح أن الفرع بدأ خطته الرقابية على الأنشطة السياحية والإيوائية في منطقة القصيم قبل بداية الإجازة المدرسية بحوالي 20 يوماً، مشيراً إلى أن الجولات الرقابية ركزت على ضبط المنشآت المخالفة أو التي تعمل دون الحصول على تراخيص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو الجهات الحكومية الأخرى، والتأكد من تقيد المنشآت بالأسعار وتوفر وسائل الأمن والسلامة في الفنادق والوحدات السكنية لاستقبال زوار المنطقة من خلال زيارات مشتركة مع الدفاع المدني في المنطقة ضمن حملة «سياحة بلا مخاطر» التي دشنت مؤخراً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٨) صفحة (٤) بتاريخ (٠٣-٠٢-٢٠١٧)