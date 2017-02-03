أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف أنه لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في الطائف حول اختطاف طفلة حديثة الولادة على يد امرأة مساء أمس من حضانة مستشفى الملك عبد العزيز.
مشيرة إلى أن الأمر لم يكن سوى تطبيق للكود الأمني الخاص بشأن سيدة لم تستكمل إجراءات خروجها بصحبة طفلتها.
وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي إن ما جرى تداوله حول حالة الاختطاف لمولود داخل مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف غير صحيح، لافتا إلى أن إحدى الأمهات خرجت بمولودها قبل المرور بـ»كاونتر» المغادرة الداخلي للحضانة، وتم على الفور إطلاق الكود الأمني لمثل هذه الحالات والتعامل مع الكود المعلن من قبل كافة طواقم المستشفى، واستيقاف الأم داخل ممر الدور الأرضي وبرفقتها طفلتها وإعادتها لاستكمال الإجراء الرسمي قبيل مغادرتها المستشفى.
«صحة الطائف»: خطف طفلة من مستشفى الملك عبدالعزيز .. شائعة
أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف أنه لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في الطائف حول اختطاف طفلة حديثة الولادة على يد امرأة مساء أمس من حضانة مستشفى الملك عبد العزيز.
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