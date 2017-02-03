حائل: مواد غذائية فاسدة في مسكن عمال داخل سوق مركزي

ضبطت أمانة منطقة حائل، خلال حملة رقابية مفاجئة بقيادة مشرف عمليات مركز الكوارث والطوارئ علي محمد الشمري، ومثيب عبدالعزيز المثيب، مساء أمس الأول مسكناً تقيم فيه عمالة في أحد الأسواق المركزية بمدينة حائل، جرى تحويله إلى جزء من مستودع للمواد الغذائية في ظروف تخزين سيئة، وذلك بعد الاشتباه بإحدى سيارات توزيع المواد الغذائية أثناء توقفها أمام بوابة جانبية للسوق المركزي.

وجرى استدعاء المراقب الصحي باحل الشمري، ومندوب وزارة الصحة سيد خميس، وبمداهمة الموقع تبين أنه مستودع مخالف مشترك مع سكن للعمالة، ونافذ على السوق المركزي؛ حيث تم الكشف على كامل السوق، وتبين وجود عدد من المخالفات تتمثل باستخدام السكن لغير الغرض المخصص بتخصيص جزء منه لتخزين المواد الغذائية سريعة الفساد والتلف والخضراوات والفواكه، إضافة إلى وجود أرز ومياه معدنية غير صالحة للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى انتشار القوارض بكثرة وتلويثها للمواد الغذائية ببرازها، وخلط المواد الغذائية السليمة بالتالفة. كما يعرض السوق رُبياناً غير صالح للاستهلاك الآدمي للزبائن، مع وجود انحلال تجميد اللحوم وبيعها على أنها طازجة، وعدم كفاءة ثلاجة التجميد، إضافة إلى وجود فتحات صرف صحي داخل المحل.

وأوضح المركز الإعلامي في أمانة منطقة حائل لـ «الشرق» أنه وبالكشف على العمالة تبين وجود تقرحات وانتفاخات في يد أحدهم، مما استوجب استبعاده فوراً عن مجال العمل في السوق وتحويله للكشف الطبي. كما جرى مصادرة وإتلاف جميع ما وجد من مواد غذائية داخل المستودع وفرض غرامات وجزاءات وفق اللائحة المعمول بها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٨٨) صفحة (٧) بتاريخ (٠٣-٠٢-٢٠١٧)