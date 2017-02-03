توقعت هيئة الأرصاد لطقس اليوم الجمعة، أن تسجل درجة الحرارة الصغرى في مدينة الرياض إلى “صفر”؛ وستصل إلى ما دون الصفر في بريدة وحائل وعرعر وسكاكا وتبوك وطريف.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن ذلك يأتى بسبب تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والقادمة من منطقة شمال البحر الأسود ووسط آسيا.

يذكر أن المملكة، تتعرض خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، لموجه باردة أدت لانخفاضٍ حاد في درجة الحرارة، مع تكوُّن الصقيع على المناطق الشمالية والأجزاء الشرقية منها، إضافةً إلى المنطقة الوسطى.